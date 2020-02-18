Небайдужі змінюють світ. Підбиття підсумків гуманітарного проєкту “28. Музика гідності”

18 лютого, 16:00 - пресконференція, присвячена підбиттю підсумків гуманітарного проєкту “28. Музика гідності”

Організатори: Укрінформ; «Gorn Group».

Учасники: Олександр Харченко - генеральний директор Укрінформу; Олександр Рудяченко — модератор; Ігор Редкін — художник, засновник "Gorn Group"; Олег Скрипка - лідер групи "ВВ"; Сергій Волков — директор КСМШ ім. М.В.Лисенка; Богдана Півненко - завідувачка кафедри скрипки Національної музичної академії та викладач КСМШ імені М.В.Лисенка.

Довідково. Із 5 по 25 грудня 2019 року у вітринах Укрінформу проходила художня виставка робіт - "28. Музика гідності". Проєкт представляв роботи київського художника Ігоря Редкіна, а саме портрети відомих українських музикантів, серед яких: Тарас Петриненко, Олег Скрипка, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Руслана, Джамала, "Оnuka", "ДахаБраха", "Верка Сердючка", "Бумбокс".

По закінченню виставки відбувся благодійний аукціон. На кошти, отримані від аукціонного продажу портретів були придбані якісні музичні інструменти - скрипки (1/8, ¼, модель "Stradivarius") від чеського виробника "Strunal Schonbach" для юних талантів із Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат імені М. В. Лисенка.

У церемонії вручення скрипок музичній школі разом із організаторами культурної та освітньої ініціативи "28. Музика гідності" - Укрінформ та "Gorn Group" візьмуть участь славетні українські музиканти - Олег Скрипка, Руслана, "Оnuka" та інші.

Додаткова інформація за тел.: +380 (67) 401-9191 (Ігор Редкин).

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Відео заходу:

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