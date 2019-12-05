У Києві презентували проєкт “28. Музика гідності” на підтримку обдарованих дітей

У Києві стартував проєкт “28. Музика гідності”, ініціатором якого став художник Ігор Редкін.

За кошти, виручені на аукціоні портретів відомих українських музикантів та гуртів авторства Редкіна планується придбати музичні інструменти для Київської музичної школи-інтернату імені Лисенка, розповіли учасники пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Ідея проєкту виникла давно — створити галерею портретів наших видатних музикантів періоду Незалежності, за 28 років. І зробити благодійний аукціон, пов’язаний з розвитком нашої музичної освіти. Це гуманітарний проєкт, завдяки якому ми сподіваємося зібрати кошти на придбання скрипок для талановитих дітей школи імені Лисенка”, - сказав художник, засновник "Gorn Group" Ігор Редкін.

Виставка проєкту "Музика гідності" / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Вже готові портрети таких виконавців як Тарас Петриненко, Олег Скрипка, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Руслана, Джамала, Вєрка Сердючка, “Onuka”, “ДахаБраха” і “Бумбокс”. Над 10-ма роботами художник працював пів року. Загалом Редкін планує написати більше 30-ти портретів музикантів періоду Незалежності.

Аукціон уже проходить в онлайн-форматі.

Редкін розповів, що для школи Лисенка, у якої велика проблема з інструментами, планується придбати три скрипки. Кожна з них коштує від 800 до 1 200 євро. “Нам окреслили параметри, які саме потрібно, де купувати, і розглядаємо різні варіанти. Це скрипки провідних фабрик”, - розповів він, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Руслана, переможниця міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2004” під час пресконференції зробила сюрприз, подарувавши школі імені Лисенка флейту. Співачка додала, що хотіла б записати дует з тією дитиною, яка гратиме на цій флейті.

Модератор події Олександр Рудяченко поінформував, що ініціатива об’єднала кількох організаторів — це інформаційне агентство “Укрінформ”, фірма "Gorn Group" та галерея “Karas Gellery”, яка надала організаційну та консультаційну допомогу.

“Агентство “Укрінформ” надало приміщення для експозиції. Від завтра виставка із зали переїде у вітрини агенції. І її за тиждень зможуть побачити від 40 до 70 тисяч киян, просто мандруючи вулицею”, - сказав Рудяченко.

Олександр Харченко - генеральний директор Укрінформу — підкреслив, що агентство з ентузіазмом підтримало цей проєкт, бо підтримка талантів має бути одним з найважливіших показників розвитку країни.

“Ми підтримали цю ідею, і почалася колосальна робота. Для того, щоб відбулася ця прес-конференція, було докладено багато зусиль, багатьма людьми — і художника, і музикантів, хтось робив рутинні, начебто непомітні справи. Але як наслідок ми бачимо ці картини, зірок поруч з нами. Завдяки ентузіазму цих людей відбуваються дуже потрібні речі — талановиті діти розвиватимуться, примножуватимуть славу нашої країни. А хтось правильно вкладе гроші й буде насолоджуватися цими картинами й теж буде щасливий”, - сказав Харченко.

Євген Карась - арт-експерт, куратор, власник галереї “Karas Gellery” - подякував Ігорю Редкіну за таку ініціативу.

“Це зірковий поп-арт в дуже класному виконанні. І це просто фантастичний волонтерський рух, коли різні структури, організації, різні люди збираються у надзвичайно важливій справі. Бо ставлення до творчих дітей свідчить про рівень нашого розвитку, нашої культури. І надзвичайно важливо, що до цього долучені наші зірки”, - наголосив він.