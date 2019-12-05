Презентація проєкту “28. Музика гідності”: підтримка обдарованих дітей у музичній царині
Організатори: “Gorn Group", Укрінформ.
Учасники: Ігор Редкін - художник, засновник "Gorn Group"; Олександр Харченко - генеральний директор Укрінформу; Руслана - співачка, переможниця міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2004”; Євген Карась - арт-експерт, куратор, власник галереї "Karas Gеllery"; Сергій Волков - директор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. М.В.Лисенка; Олександр Рудяченко - модератор.
Коротко. Гуманітарний проєкт “28. Музика гідності” - культурна та освітня ініціатива, що спрямована на підтримку обдарованих дітей у музичній царині. Проєкт представляє роботи київського художника Ігоря Редкіна, а саме портрети відомих українських музикантів, серед яких: Тарас Петриненко, Олег Скрипка, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Руслана, Джамала, "Оnuka", "ДахаБраха", "Верка Сердючка", "Бумбокс".
Як зазначають організатори, проєкт “28. Музика гідності” - спроба зробити внесок в літопис незалежної України, почати формувати галерею живописних портретів національних лідерів громадської думки, які створювали сучасну вітчизняну музику.
По закінченні виставки, коли протягом двох тижнів грудня твори експонуватимуться у вітринах Укрінформу, картини виставлять на аукціонні торги.
Кошти від їх продажу спрямують на благодійність - планують оплатити музичні інструменти для обраних юних талантів та гранти на навчання обдарованих дітей в кращих консерваторіях Європи.
Організатор благодійного аукціону: Євген Карась — арт-експерт, куратор, власник галереї "Karas Gallery".
Телефон оргкомітету проєкту: +380 (67) 401-9191 (Ігор Редкин).
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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