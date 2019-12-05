Презентація проєкту “28. Музика гідності”: підтримка обдарованих дітей у музичній царині

5 грудня, 15:00 - Презентація гуманітарного проєкту “28. Музика гідності”

Організатори: “Gorn Group", Укрінформ.

Учасники: Ігор Редкін - художник, засновник "Gorn Group"; Олександр Харченко - генеральний директор Укрінформу; Руслана - співачка, переможниця міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2004”; Євген Карась - арт-експерт, куратор, власник галереї "Karas Gеllery"; Сергій Волков - директор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. М.В.Лисенка; Олександр Рудяченко - модератор.

Коротко. Гуманітарний проєкт “28. Музика гідності” - культурна та освітня ініціатива, що спрямована на підтримку обдарованих дітей у музичній царині. Проєкт представляє роботи київського художника Ігоря Редкіна, а саме портрети відомих українських музикантів, серед яких: Тарас Петриненко, Олег Скрипка, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Руслана, Джамала, "Оnuka", "ДахаБраха", "Верка Сердючка", "Бумбокс".

Як зазначають організатори, проєкт “28. Музика гідності” - спроба зробити внесок в літопис незалежної України, почати формувати галерею живописних портретів національних лідерів громадської думки, які створювали сучасну вітчизняну музику.

По закінченні виставки, коли протягом двох тижнів грудня твори експонуватимуться у​ вітринах Укрінформу, картини виставлять ​​на аукціонні торги.

Кошти від їх продажу спрямують на благодійність - планують оплатити музичні інструменти для обраних юних талантів та гранти на навчання обдарованих дітей в кращих консерваторіях Європи.

Організатор благодійного аукціону: Євген Карась — арт-експерт, куратор, власник галереї "Karas Gallery".

Телефон оргкомітету проєкту: +380 (67) 401-9191 (Ігор Редкин).

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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