Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від “Слуги народу” на виборах до Київради

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на виборах до Київради.

Про це народний депутат розповів в коментарі LB.ua, передає Укрінформ.

"Формально-юридично наша конференція з висування кандидатів до Київради відбулася в неділю об 11 годині. Пізніше, у внутрішньому дворику Київського університету імені Шевченка, це була вже друга, більш урочисто-офіційна частина... В ході церемонії у дворі червоного корпусу на сцену виходили як представники "першої десятки", так і лідери по округах. Чинне виборче законодавство є новим як для нас, так і для інших наших колег, ми всі "вчимося на ходу буквально"", - сказав Корнієнко.

За його словами, лідери округів — за фактом кампанії — можуть ще "підтягнутися".

"Ті, хто виходять на сцену, майже напевно стануть депутатами. І це стосується не тільки Києва, а й інших міст, де вже пройшли місцеві конференції — їх було близько 15", - додав він.

Після презентації Ірини Верещук на посаду мера столиці від СН на сцену запросили - відповідно до оголошення диктора - "членів Київської команди партії". Зокрема, були озвучені 13 членів команди.

Однак через кілька годин на сторінці "Слуги народу" у фейсбуці з’явився офіційний список першої десятки кандидатів від партії до Київради, який відрізнявся від раніше представленої команди.

Нагадаємо: чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.