“Слуги народу” сподіваються, що Рада візьметься за законопроєкт про столицю ще до виборів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав на брифінгу після київської партійної конференції в неділю.
"Ми працюємо над законопроєктом про столицю, працюємо над тим, щоб він якомога швидше потрапив до порядку денного сесії Верховної Ради. Він є зараз в порядку денному четвертої сесії. Ми працюємо зараз з колегами з інших фракцій, з керівництвом фракції, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати та подарувати киянам, врешті-решт, ту систему управління містом, а закон про Київ - це про управління містом, про результати, потім про чисті освітлені вулиці, про відсутність хаотичної забудови тощо", - зазначив Корнієнко.
Він додав, що партія "Слуга народу" йде перемагати і встановлювати нові правила в Київській міській раді.
Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.
15 липня 2020 р. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.