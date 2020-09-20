“Слуги народу” сподіваються, що Рада візьметься за законопроєкт про столицю ще до виборів

Фракція партії "Слуга народу" разом з іншими фракціями працює над тим, щоб Верховна Рада до місцевих виборів почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2143-3 "Про місто Київ – столицю України".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав на брифінгу після київської партійної конференції в неділю.

"Ми працюємо над законопроєктом про столицю, працюємо над тим, щоб він якомога швидше потрапив до порядку денного сесії Верховної Ради. Він є зараз в порядку денному четвертої сесії. Ми працюємо зараз з колегами з інших фракцій, з керівництвом фракції, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати та подарувати киянам, врешті-решт, ту систему управління містом, а закон про Київ - це про управління містом, про результати, потім про чисті освітлені вулиці, про відсутність хаотичної забудови тощо", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що партія "Слуга народу" йде перемагати і встановлювати нові правила в Київській міській раді.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

15 липня 2020 р. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.