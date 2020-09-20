Верещук обіцяє провести аудит незаконних забудов, якщо її оберуть мером Києва

Кандидат у мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, як планує вирішувати проблему незаконних забудов у столиці, якщо її оберуть мером Києва.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Верещук розповіла під час київської партійної конференції "Слуги народу" 20 вересня.

Зокрема, Верещук зазначила, що в Києві — понад 100 незаконних забудов і ще стільки ж потребують додаткової перевірки.

"Ми проведемо аудит незаконних забудов, встановимо терміни усунення юридичних та інженерних дефектів, притягнемо до відповідальності всіх винних серед забудовників та міських чиновників. Починаючи із визначеної дати, всі незаконні забудови підлягатимуть знесенню за рахунок тих, хто наважився на незаконне будівництво", - зазначила Верещук.

Крім того, політик у разі обрання її мером Києва, планує ухвалити необхідне законодавство, щоб унеможливити житлові піраміди. Для цього Верещук пропонує не допускати на ринок фінансово неспроможних та некомпетентних забудовників.

Серед проблем столиці кандидатка в мери також називає: розкрадання міського бюджету, затори, забруднення повітря, занедбаність соціальної системи, неякісні послуги ЖКГ, громадський транспорт, недостатню інклюзивність міста.

Для розв'язання цих проблем Верещук пропонує усунути незаконний вплив бізнес-груп на владу і бюджет міста, побудувати перехоплюючі паркінги на в'їздах до столиці та київську обхідну дорогу, розвивати малий персональний транспорт, реконструювати Бортницьку станцію аерації і побудувати сучасний сміттєпереробний завод.

Для покращення соціальної сфери команда Верещук пропонує спрямувати кошти, вилучені з корупційного обігу, на міські соціальні програми, у тому числі на будівництво муніципального житла.

Крім того, для розв'язання названих проблем кандидатка в мери пропонує забезпечити капітальний ремонт комунальних мереж, а також знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Щоб звільнити кошти на купівлю нового громадського транспорту, Верещук планує знищити корупцію.

Крім того, у планах Верещук - впроваджувати стандарти інклюзивності в міський простір.

Іще однією проблемою Києва Верещук назвала чинну міську владу на чолі з Віталієм Кличком.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю Президент України Володимир Зеленський офіційно представив Ірину Верещук як кандидатку на посаду мера Києва.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.