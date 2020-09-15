Серед кандидатів у мери Києва лідирує Кличко - "Рейтинг"

Перед виборами мера Києва чинного очільника міста Віталій Кличка готові підтримати понад 43% киян.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Зазначається, що серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є Віталій Кличко, якого готові підтримати 43,6% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 9,8% могли б підтримати Сергія Притулу, 6,9% – Ірину Верещук, 6,4% – Андрія Пальчевського, 5,8% – Олександра Попова, 5,7% – Олексія Кучеренка, 4,2% – Олександра Омельченка, 4,0% – Дмитра Гордона. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 11%.

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідирує партія "УДАР", за яку готові віддати голоси 23,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Слуга народу" підтримують 13,6% опитаних, партію "Європейська солідарність" – 13,1%, партію "Голос" – 8,2%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%, партію "Батьківщина" – 7,3%, партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%, партію Шарія – 3,7%, партію "Сила і честь" – 3,4%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Опитувалися мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Опитування проводилося 4-9 вересня 2020 р.