Більшість киян задоволені роботою Кличка - “Рейтинг”

Діяльністю міського голови Віталія Кличка задоволені 60% киян.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

"60% задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка, 37% – не задоволені", - повідомляється у дослідженні. Водночас у групі "Рейтинг" додали, що показник задоволеності роботою мера столиці має позитивну динаміку.

59% опитаних вважають, що ситуація в Києві за час перебування Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін, 13% побачили погіршення. Дві третини киян на відмінно, або ж добре оцінили роботу Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу. Натомість близько чверті дали негативні оцінки.

Дослідження проводилось у період з 31 серпня по 1 вересня 2020 року. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Фото: kiev.klichko.org