Понад 60% українців бачать погіршення економічного становища за останні пів року

Понад 60% українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-20 липня.

"Понад 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні пів року, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення. Водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення. Однак у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення, – падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше (43%)", - йдеться у повідомленні.

Причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади, хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус.

Загалом, за результатами опитування, 19% вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку, і 68% - протилежної думки.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.