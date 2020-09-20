Зеленський офіційно представив Верещук як кандидата на посаду мера Києва

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив Ірину Верещук як кандидата на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент Укрінформу, представлення відбулося під час конференції Київської міської організації політичної партії «Слуга Народу» 20 вересня.

«Дуже часто можна почути, що Києвом зможе ефективно управляти лише корінний киянин. Ми з вами знаходимося в університеті імені Тараса Шевченка, який народився не в Києві. Як і Грушевський, Драгоманов, які викладали тут. Як і Євген Патон, міст якого щодня служить киянам. Як і названий київським Гауді архітектор Городецький. Ні, це зовсім не означає що Києву не приносили слави люди, народжені тут. Достатньо згадати Сікорського, Малевича, Лобановського. Це свідчить зовсім про інше: щоб працювати на благо міста, не обов'язково бути корінним. Обов'язково бути порядним, працездатним, чесним, талановитим і вкладати в це місто найголовніше - своє серце і свою душу. Вірю що саме такою є людина якого я хочу представити - це Ірина Верещук", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що Київ, на жаль, є лідером в багатьох негативних рейтингах. Натомість пасе задніх в рейтингах здобутків та якості життя. "Торік в одному з рейтингів міст за якістю життя, Київ, на жаль, посів 173-тє місце, поступившись столицям Габону і Уганди. Серед українських міст, визначених як кращі для життя, Київ не увійшов навіть до першої десятки. У той же час, в рейтингу забруднення повітря Київ очолює верхні рядки другий рік поспіль, як і рейтингу найдорожчих міст, де Київ щорічно підіймається на десятки позицій вгору. Ми всі хочемо це змінити. Ми всі хочемо, щоб наше улюблене місто нарешті отримало той вигляд, на який заслуговує, стало комфортним, зручним, сучасним, затишним, містом, яке потопає у цвіті каштанів, а не в МАФах біля кожної станції метро. Де повертаючись додому, не береш участь в щоденному квесті "знайди собі місце для парковки". Де влаштувати дитину в дитячий садок не буде неможливою місією. Де величні схили Дніпра будуть радувати очі всіх жителів, а не лише зведених поруч хмарочосів. Де будуть знімати найкращі фільми, будуть приїжджати туристи з усього світу. Місто для всіх киян і гостей столиці", - зазначив Президент.

За його словами, у ході конференції будуть презентовані першочергові кроки на цьому шляху, а також - люди, які зможуть втілити ці плани в сучасне життя міста.

Як повідомляв Укрінформ, раніше партія "Слуга народу" на конференції київської міської організації політсили представила кандидатів у депутати Київської міської ради.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.