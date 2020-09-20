Зеленський бере участь у презентації Стратегії розвитку столиці

Зеленський бере участь у презентації Стратегії розвитку столиці

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський бере участь у конференції київської міської організації партії "Слуга народу".

Захід розпочався з виступу Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На заході присутній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

На конференції партія "Слуга народу" має офіційно висунути Ірину Верещук кандидатом в мери Києва, а також представити список партії до Київради.

Захід проходить на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Фото: Юлія Овсяннікова

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