Зеленський бере участь у презентації Стратегії розвитку столиці
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський бере участь у конференції київської міської організації партії "Слуга народу".
Захід розпочався з виступу Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На заході присутній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
На конференції партія "Слуга народу" має офіційно висунути Ірину Верещук кандидатом в мери Києва, а також представити список партії до Київради.
Захід проходить на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Фото: Юлія Овсяннікова