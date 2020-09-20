Партія "Слуга народу" на конференції київської міської організації політсили представила кандидатів у депутати Київської міськради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, у списку - громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад" Євгенія Кулеба, юрист, правозахисник, адвокат, телеведучий Михайло Присяжнюк, юрист-кримінолог Ганна Маляр, заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая, підприємець, меценат, громадський активіст Владислав Трубіцин, підприємець, громадський діяч, правозахисник Юрій Федоренко, громадський діяч, голова ради з урбаністики Києва Віталій Селик, заступник міністра освіти і науки, доктор економічних наук Андрій Вітренко, призерка олімпійських ігор з легкої атлетики, громадська діячка Олена Говорова, освітянка, популяризаторка науки Ксенія Семенова, доброволець, керівник ГО "Ветеранська справа" Олексій Кисельов, президент асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін.

"Слуги народу" представили кандидатів у депутати Київради / Фото: Юлія Овсяннікова,Укрінформ

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.