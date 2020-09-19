"Голос" назвав першу десятку кандидатів на виборах до Київради
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення затвердив київський осередок політсили на зборах 19 вересня.
Так, очолив список кандидатів у депутати Київради від «Голосу» на прийдешніх виборах колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Другим номером у списку стала юристка, провідна спеціалістка з економічного права, президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош, третім – спеціаліст із ЖКГ та енергетики Костянтин Богатов, четвертим - волонтерка та боєць-доброволець Аліна Михайлова, п’ятим – керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець Григорій Маленко.
Також до першої десятки «Голосу» ввійшли власник інвестиційної компанії Тарас Козак, ексзаступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, контррозвідник Василь Попатенко, правозахисниця Ольга Гвоздік, а також координаторка “Голосу” у Подільському районі Києва Дар’я Васильченко.
Як повідомляв Укрінформ, Нефьодов 16 вересня на своїй сторінці у Фейсбук оголосив, що йтиме під №1 у списку партії «Голос» на вибори в Київську міську раду.
Раніше, 11 серпня, шоумен і волонтер Сергій Притула під час презентації партійних команд на місцеві вибори повідомив, що «Голос» висуває його кандидатом на посаду Київського міського голови.
Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.
5 вересня розпочався виборчий процес.
Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.