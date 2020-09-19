"Голос" назвав першу десятку кандидатів на виборах до Київради

Політична партія «Голос» оголосила першу десятку списку кандидатів до Київської міської ради на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення затвердив київський осередок політсили на зборах 19 вересня.

Так, очолив список кандидатів у депутати Київради від «Голосу» на прийдешніх виборах колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Другим номером у списку стала юристка, провідна спеціалістка з економічного права, президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош, третім – спеціаліст із ЖКГ та енергетики Костянтин Богатов, четвертим - волонтерка та боєць-доброволець Аліна Михайлова, п’ятим – керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець Григорій Маленко.

Також до першої десятки «Голосу» ввійшли власник інвестиційної компанії Тарас Козак, ексзаступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, контррозвідник Василь Попатенко, правозахисниця Ольга Гвоздік, а також координаторка “Голосу” у Подільському районі Києва Дар’я Васильченко.

Як повідомляв Укрінформ, Нефьодов 16 вересня на своїй сторінці у Фейсбук оголосив, що йтиме під №1 у списку партії «Голос» на вибори в Київську міську раду.

Раніше, 11 серпня, шоумен і волонтер Сергій Притула під час презентації партійних команд на місцеві вибори повідомив, що «Голос» висуває його кандидатом на посаду Київського міського голови.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.