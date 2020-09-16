Нефьодов очолить список "Голосу" на виборах у Київраду

Як передає Укрінформ, про це Нефьодов повідомив у Фейсбуці.

"Настав час вийти за межі зони комфорту - я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голос". Звісно, мені то дуже комфортно нарешті не бути держслужбовцем, але просто дивитись на те, як країна в черговий раз втрачає можливості для стрибка вперед, нема сил...", - зазначив Нефьодов.

Він додав, що "хоч я і повернувся в бізнес, я вважаю потрібним присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".

За словами Нефьодова, він іде на місцеві вибори з партією "Голос", тому що з усіх команд саме ця партія є найближчою до його поглядів - як економічних, так і етичних.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

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Як повідомлялося, 24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова.

Наразі Нефьодов просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення з посади. ОАСК призначив на 26 листопада розгляд по суті справи за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби.