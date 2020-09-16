Нефьодов очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Як передає Укрінформ, про це Нефьодов повідомив у Фейсбуці.
"Настав час вийти за межі зони комфорту - я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голос". Звісно, мені то дуже комфортно нарешті не бути держслужбовцем, але просто дивитись на те, як країна в черговий раз втрачає можливості для стрибка вперед, нема сил...", - зазначив Нефьодов.
Він додав, що "хоч я і повернувся в бізнес, я вважаю потрібним присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".
За словами Нефьодова, він іде на місцеві вибори з партією "Голос", тому що з усіх команд саме ця партія є найближчою до його поглядів - як економічних, так і етичних.
Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
Як повідомлялося, 24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова.
Наразі Нефьодов просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення з посади. ОАСК призначив на 26 листопада розгляд по суті справи за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби.