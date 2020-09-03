Депутат Шахов йде у мери Києва

Член депутатської групи "Довіра" у Верховній Ради Сергій Шахов заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва.

Як передає Укрінформ, про це Шахов повідомив у Фейсбуці.

"Я йду на вибори міського голови Києва. Прийшов час нагадати нинішній київській владі, що Київ – це не лише новобудови-мурашники та корупційні схеми", - написав Сергій Шахов.

Він також уточнив, що балотуватиметься в мери від очолюваної ним партії "Наш край".

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Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

На посаду мера Києва планують балотуватися, зокрема, нинішній очільник міста Віталій Кличко, телеведучий Сергій Притула, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, колишній голова КМДА Олександр Попов, ексдепутат Михайло Добкін та інші.