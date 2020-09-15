"Слуга народу" на фракції обговорить зміни щодо проведення місцевих виборів — Арахамія

Парламентська фракція "Слуга народу" проведе засідання за участі віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова щодо ймовірності внесення змін до постанови про проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова фракції "СН" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Зараз багато депутатів сприймають цей факт, що ми нібито повинні йти за вказівкою пана Козака (заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, - ред.). Я думаю, що це спрямована операція... для того, щоб внести такий роздрай всередину українського парламенту. Чи будемо ми виносити це питання? Воно стоїть, до речі, в порядку денному на п'ятницю. Але чи ми дійдемо до цього питання чи ні - це взагалі ще велика дискусія. Ми будемо мати окрему фракцію по цьому питанню. Запросили пана Резнікова, тому що він безпосередній учасник цих перемовин, для того, щоб внести повну ясність у це питання", - сказав Арахамія.

Політик також зазначив, що вимога російської сторони, яка була озвучена Дмитром Козаком за результатами зустрічі радників лідерів нормандської четвірки внести зміни до постанови про проведення місцевих виборів в Україні, є "чисто політичною заявою".

"А з іншого боку — якщо ми це проголосуємо, то це розблоковує багато інших процесів на шляху до миру, нормандської зустрічі й таке інше. І треба зараз обирати — будемо робити парламентські дискусії з усіма фракціями, будемо це обговорювати", - додав Арахамія.

Він також нагадав, що нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура 28 липня зареєстрував у Верховній Раді свій проєкт постанови щодо проведення місцевих виборів.

"Пан Качура тоді це зробив, тому що він ретельно вивчав умови Мінських домовленостей, які, на наше нещастя, нам у спадщину залишилися, і ми маємо рухатися цим шляхом. І в тій редакції, в якій ця постанова була прийнята, саме в четвертому пункті, вона давала можливості російській стороні звинувачувати Україну в тому, що ми прямо порушуємо Мінські домовленості", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що Качура у своєму проєкті написав трохи інше формулювання, яке так само передбачає повну деокупацію, виведення всіх збройних формувань окупантів та реінтеграцію ОРДЛО і після цього проведення демократичних виборів за українським законодавством.

"Але при цьому він все в такому формулюванні виклав, що всі "червоні лінії" наші залишаються, але не можна нас напряму таким чином звинувачувати", - зауважив Арахамія.

Він зазначив, що постанова щодо проведення місцевих виборів втрачає чинність 26 жовтня.

Раніше Олександр Качура у Телеграмі написав, що засідання фракції щодо постанови про місцеві вибори може відбутися вже цього тижня, і туди також запрошено керівників української делегації в ТКГ і керівництво Офісу Президента.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату, які тривали 7 годин.

Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У РФ вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Згодом Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Як повідомлялося раніше, Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.