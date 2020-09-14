Разумков хоче заслухати Резнікова у Раді після зустрічі “нормандських радників”
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку пропозицію спікер озвучив на засіданні погоджувальної ради 14 вересня.
"Ми бачили і чули заяви, які лунали після зустрічі в рамках роботи радників нормандського формату. Я думаю, що можливо (я потім хочу послухати пропозиції від депутатських фракцій та груп) запросити і представника формату нормандських перемовин, а саме віцепрем'єр-міністра Резнікова, щоб він доповів щодо того, як ми бачимо подальший рух у цьому напрямку", - сказав Разумков.
Голова ВР уточнив, що Резніков міг би виступити у рамках години запитань до уряду в п'ятницю, 18 вересня.
Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" підтримує пропозицію Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на годину запитань до уряду 18 вересня.
Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів нормандської четвірки, що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.
Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.
Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.
У РФ вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
Згодом Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.