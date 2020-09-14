Разумков хоче заслухати Резнікова у Раді після зустрічі “нормандських радників”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, щоб він доповів стосовно подальшого руху України в рамках роботи нормандського формату.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку пропозицію спікер озвучив на засіданні погоджувальної ради 14 вересня.

"Ми бачили і чули заяви, які лунали після зустрічі в рамках роботи радників нормандського формату. Я думаю, що можливо (я потім хочу послухати пропозиції від депутатських фракцій та груп) запросити і представника формату нормандських перемовин, а саме віцепрем'єр-міністра Резнікова, щоб він доповів щодо того, як ми бачимо подальший рух у цьому напрямку", - сказав Разумков.

Голова ВР уточнив, що Резніков міг би виступити у рамках години запитань до уряду в п'ятницю, 18 вересня.

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" підтримує пропозицію Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на годину запитань до уряду 18 вересня.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів нормандської четвірки, що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

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Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У РФ вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Згодом Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.