Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори - Єрмак

Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ніяких зобов'язань від української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради (про місцеві вибори - ред.) не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту", - сказав він.

За словами Єрмака, Україна лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни в уже прийняту постанову щодо місцевих виборів.

"Ми тільки поінформували колег по нормандської зустрічі, що депутат від" Слуги народу "(Олександр Качура, - ред.) ще 28 липня зареєстрував постанову про зміни. І ця постанова є і найближчим часом вона буде винесена в зал Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля", - сказав Єрмак.

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Нагадаємо: після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У РФ вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.