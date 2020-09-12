Єрмак вважає, що наступна зустріч

Єрмак вважає, що наступна зустріч "нормандських радників" відбудеться за кілька тижнів

Укрінформ
Наступна зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату може відбутися за кілька тижнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу в рамках робочої поїздки глави держави до Одеської області.

«Уже з понеділка команди радників почнуть працювати між собою, готуватися. І наступна зустріч буде продовжена, я вважаю, протягом кількох тижнів», – сказав Єрмак.

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Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів нормандської четвірки, що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

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Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

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