У рамках деолігархізації обговорюють законопроєкти, які підсилять АМКУ - Корнієнко

У рамках деолігархізації обговорюються законопроєкти, які мають підсилити інституційну спроможність Антимонопольного комітету.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз ще немає конкретних текстів. Але теоретично ці закони мають стосуватися антимонопольних справ, тобто це має бути підсилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Власне, подібні законопроєкти вже є, вони обговорюються. Але, можливо, їх треба переглянути, виписати ще ширші варіанти", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, які ще законопроєкти щодо олігархів може ініціювати влада.

Він зауважив, що в цьому контексті обговорюється можливість конституційної реформи антимонопольного законодавства.

"...але весь наш досвід роботи зі змінами в Конституцію показує, що це дуже тернистий шлях, і не факт, що він буде результативний", - додав депутат.

Окрім того, Корінєнко зазначив, що треба працювати над законодавством про медіа.

"Але ж у нас є наш прекрасний законопроєкт про медіа, який чомусь викликає найбільшу ненависть у телеграм-каналів. Хоча я б на їхньому місці взагалі навіть в цю дискусію не вступав, бо вони не вважають себе класичними медіа, але чомусь так сильно бояться цього закону. Так само його чомусь боїться низка опозиційних сайтів. Але там є позиції, які дозволять краще впорядкувати ситуацію з власністю, прозорістю", - сказав голова партії.

Також, за словами Корнієнка, є ідеї щодо антитрастового законодавства, на кшталт того, яке діє в Сполучених Штатах Америки.

"Воно має дозволити антимонопольному комітету краще працювати над демонополізацією певних галузей", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, передбачається внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначення порядку включення осіб до Реєстру та наслідків такого включення, запровадження декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

Як зазначають в Офісі Президента, документ матиме обмежений термін дії - 10 років - і має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.