Нафта дешевшає на зростанні економіки у США і Європі

Ціни на нафту знижуються у п'ятницю, 11 червня, на позитивних прогнозах щодо попиту на паливо.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $72,25 за барель, що на $0,27 (0,37%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $70,03 за барель, що на $0,26 (0,37%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $72,52 і $70,29 відповідно.

"На нафтові ціни переважно впливає оптимізм з приводу попиту в Західній півкулі, оскільки США майже повністю відновили економічну активність, а Європа поступово відновлює її", - сказала глава Vanda Insights Вандана Харі.

На європейському ринку авіаційного палива спостерігаються ознаки відновлення на тлі зростання авіаперевезень у регіоні на 17% за два минулі тижні, зазначають аналітики ANZ з посиланням на дані Європейської організації із забезпечення безпеки повітряної навігації Eurocontrol.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) очікує, що після того, як обсяги перевезень у США і більшій частині Європи наблизилися до доковідного рівня, у другій половині 2021 р. відновлення попиту на паливо прискориться.

ОПЕК у четвер підвищив оцінку споживання нафти в поточному році до 96,58 млн б/д (попередня оцінка - 96,46 млн б/д).

«Загалом, відновлення глобального економічного зростання і, отже, попиту на нафту, як очікується, посилиться у другому півріччі», - йдеться у щомісячному звіті картелю, опублікованому 10 червня. У документі також прогнозується, що в другій половині 2021 р. попит на нафту може вирости приблизно на 5 млн бар./доб., або приблизно на 5%, у порівнянні з першим півріччям.

Інвестори також продовжують стежити за прогресом у переговорах щодо відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами.

Напередодні шостого раунду переговорів, які, як очікується, почнуться на цих вихідних, США зняли санкції з трьох колишніх іранських чиновників і двох компаній, які раніше торгували іранською нафтохімією. Однак на даний момент невідомо, чи вдасться ухвалити позитивне рішення напередодні президентських виборів в Ірані, які відбудуться 18 червня 2021 р.

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Успішне врегулювання проблеми призведе до збільшення поставок іранських барелів на світові ринки.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 72,39 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 72,31 долара за бар., що на 21 цент нижче за рівень закриття торгів ($72,52).