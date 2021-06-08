Штати вилучили більшу частину викупу в хакерів, які атакували Colonial Pipeline

Міністерство юстиції США повернуло $2,3 млн з викупу, сплаченого хакерам, які атакували магістральний трубопровід Colonial Pipeline.

Про це заявила на пресконференції у Вашингтоні заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, повідомляє власкор Укрінформу.

«Сьогодні міністерство юстиції знайшло та повернуло більшу частину викупу, сплаченого Colonial Pipeline угрупованню DarkSide, яке минулого місяця вчинило атаку за допомогою програми-вимагача»,- заявила вона, додавши, що гроші були вилучені за рішенням суду.

Заступниця генпрокурора наголосила, що Сполучені Штати не шкодуватимуть зусиль для відповіді на такі атаки.

Це підтверджує той факт, що операція з вилучення криптовалюти у хакерського угруповання була вперше проведена спеціалізованою робочою групою мін’юсту США.

Своєю чергою заступник директора ФБР Пол Аббате пояснив, що агенти змогли ідентифікувати віртуальний валютний гаманець, який хакери DarkSide використовували для вимагання грошей у Colonial Pipeline. Біткойн-гаманець розміщався у Північній Каліфорнії, що полегшило американським правоохоронцям роботу.

"За допомогою правоохоронних органів з цього гаманця було вилучено кошти, тож представники DarkSide не змогли ними скористатися", - поінформував Аббате.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Colonial Pipeline, яка займається транспортуванням нафтопродуктів, виплатила понад $4 мільйони викупу організаторам кібератаки, яку ФБР пов’язує з Росією.