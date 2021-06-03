Білий дім закликав приватний бізнес не платити викупи хакерам-вимагачам

Приватний бізнес США дедалі частіше потерпає від кібератак хакерів-вимагачів, однак це не означає, що він повинен виконувати вимоги злочинців сплачувати викупи – бо це стимулює до нових хакерських нападів.

З такою заявою виступила в четвер під на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наші настанови – з боку ФБР – продовжують полягати в тому, що компанії не повинні сплачувати викуп вимагачам, тому що це стимулює подібні атаки на інші компанії», - зауважила речниця Білого дому.

Представниця адміністрації президента США також наголосила на необхідності відповідального підходу з боку приватного сектору країни до питань власної кібербезпеки. Вона поінформувала, що в четвер Білий дім розіслав відкритий меморандум корпоративним керівникам та бізнес-лідерам із закликом «прийняти негайних заходів у відповідь на загрозу кібератак з вірусами-вимагачами».

Крім того, за її словами, американський уряд також докладає зусиль для посилення кібербезпеки в країні.

Псакі ще раз підтвердила, що тему хакерських нападів президент Байден обов’язково порушить під час зустрічі з президентом Путіним за два тижні в Женеві.

«Меседж президента (Байдена – ред.) буде таким, що відповідальні держави не надають притулку злочинцям-вимагачам», - зауважила речниця Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж останніх тижнів хакерських нападів з території Росії зазнали американський трубопровід нафтопродуктів Colonial Pipeline, державне агентство USAID і світовий виробник м’ясної продукції компанія JBS SA.