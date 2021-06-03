Хакери атакували транспортну мережу Нью-Йорка - ЗМІ

Хакерська група, імовірно, пов'язана з китайським урядом, проникла в комп'ютерні системи Нью-Йоркського транспортного управління (МТА) у квітні, що продемонструвало вразливість величезної транспортної мережі, яка щодня перевозить мільйони людей.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на The New York Times, про це йдеться в документі МТА.

Транспорте відомство Нью-Йорка заявило тоді, що жодної шкоди хакери не заподіяли. Проте за тиждень офіційні особи висловили занепокоєння тим, що вони могли проникнути в операційні системи керування потягами й можуть продовжувати це робити надалі.

За словами представників управління, злом став третьою і найпотужнішою за останні роки кібератакою на транзитну мережу в Північній Америці.

МТА - одне з транзитних агентств у країні, які стали мішенню іноземних хакерів під час сплеску кібератак на найважливіші об'єкти американської інфраструктури.

Слідчі припускають, що атака пов’язана з тим, що Китай прагне зайняти панівне становище на ринку залізничних потягів і для цього збирає дані про внутрішню роботу транспортних мереж інших країн. Проте, за деякими припущеннями, хакери, потрапивши в систему МТА, зрозуміли, що помилилися, виявивши, що вона не становить інтересу.

Нагадаємо: за даними Міністерства юстиції США, в останні роки Китай використовує кібератаки як засіб розвитку власної економіки та перетворення на світову наддержаву.