Компанію Air India атакували хакери - постраждали мільйони клієнтів

Кібератака на сервери даних індійської національної авіакомпанії Air India зачепила близько 4,5 мільйонів клієнтів по всьому світу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Вперше про порушення компанія повідомила ще у лютому. Були скомпрометовані дані, зареєстровані між 26 серпня 2011 року та 20 лютого 2021 року.

Йдеться про номери паспортів клієнтів та їх квитки, а також дані кредитних карток.

Але Air India заявила, що дані безпеки для кредитних карток - номери CVV або CVC - не зберігались на сервері.

Хто стояв за кібернападом поки не ясно.

Авіакомпанія попросила усіх клієнтів змінити паролі для облікових записів на своєму вебсайті.