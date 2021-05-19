Атака на американський трубопровід: хакери РФ отримали $90 мільйонів біткоїнами - ЗМІ

Хакери з угруповання DarkSide, які заблокували американський трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу біткойнами перед саморозпуском.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Більшість коштів із загальної суми викупу - 90 млн дол., були направлені на криптобіржі, де їх можна конвертувати у гроші.

У п'ятницю лондонська аналітична компанія Elliptic повідомила, що ідентифікувала біткоїн-гаманець, який DarkSide використовувало для збору викупних платежів зі своїх жертв.

Того ж дня дослідники безпеки з компанії Intel 471 заявили, що угрупування DarkSide закрилося після втрати доступу до власних серверів, до того часу його гаманці з криптовалютами спорожніли.

У своєму новому повідомленні у вівторок Elliptic заявила, що DarkSide та її афілійовані фірми отримали щонайменше 90 млн дол. США викупної виплати біткоїнами, що походять з 47 різних гаманців для криптовалют.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального у східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про припинення роботи своїх трубопроводів внаслідок хакерської атаки. Це призвело до підвищення цін на пальне, а також до паніки серед населення.

ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов'язаного з РФ.

У середу, 12 травня, компанія Colonial Pipeline повідомила, що починає відновлення роботи власної системи.

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