Нафтогаз затвердив програму розвитку активів у Єгипті
Як передає Укрінформ, документ було затверджено в Каїрі (АРЄ) під час засідання акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), повідомляє пресслужба Нафтогазу.
«Роботи, які ми розпочали на концесійній ділянці у Західній Пустелі Єгипту цієї весни, вже принесли видимі результати та показали свою ефективність. Пілотна кампанія з гідророзриву пластів допомогла нам підвищити видобуток і нафти, і газу. Потенціал активів Нафтогазу у Єгипті високий, тому ми можемо говорити про подальше нарощування видобутку та розвитку нафтогазового бізнесу на цій території», — відзначив перший заступник голови правління «Нафтогаз України» Сергій Перелома.
Серед робіт, запланованих задля нарощування видобутку нафти та газу на території Alam El Shawish, — заводнення нафтових покладів, що дасть змогу підвищити вилучення вуглеводнів, продовження кампаній з гідророзриву пластів для інтенсифікації продуктивності свердловин та буріння.
Серед задекларованих цілей передбачається зниження операційних витрат Petrosannan Company, зокрема, шляхом заміни орендованого обладнання на власне.
Як повідомлялося, на початку квітня поточного року Petrosannan Company — спільна компанія-оператор НАК «Нафтогаз України» та Egyptian General Petroleum Corporation — провела роботи з інтенсифікації видобутку нафти на концесійній ділянці в Західній пустелі Арабської Республіки Єгипет. Завдяки виконанню гідророзриву пластів на пілотних свердловинах видобуток нафти збільшився на понад 20% або 600 барелів на добу.
Група Нафтогаз реалізує проєкти з розвідки та видобутку вуглеводнів на території Alam Еl Shawish East у Західній пустелі та територіях South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth у Східній пустелі Єгипту.