НАК «Нафтогаз» затвердив програму розвитку активів у Єгипті на 2021/2022 фінансовий рік, яка дозволить наростити ресурсну базу компанії.

Як передає Укрінформ, документ було затверджено в Каїрі (АРЄ) під час засідання акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Роботи, які ми розпочали на концесійній ділянці у Західній Пустелі Єгипту цієї весни, вже принесли видимі результати та показали свою ефективність. Пілотна кампанія з гідророзриву пластів допомогла нам підвищити видобуток і нафти, і газу. Потенціал активів Нафтогазу у Єгипті високий, тому ми можемо говорити про подальше нарощування видобутку та розвитку нафтогазового бізнесу на цій території», — відзначив перший заступник голови правління «Нафтогаз України» Сергій Перелома.

Серед робіт, запланованих задля нарощування видобутку нафти та газу на території Alam El Shawish, — заводнення нафтових покладів, що дасть змогу підвищити вилучення вуглеводнів, продовження кампаній з гідророзриву пластів для інтенсифікації продуктивності свердловин та буріння.

Серед задекларованих цілей передбачається зниження операційних витрат Petrosannan Company, зокрема, шляхом заміни орендованого обладнання на власне.

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Як повідомлялося, на початку квітня поточного року Petrosannan Company — спільна компанія-оператор НАК «Нафтогаз України» та Egyptian General Petroleum Corporation — провела роботи з інтенсифікації видобутку нафти на концесійній ділянці в Західній пустелі Арабської Республіки Єгипет. Завдяки виконанню гідророзриву пластів на пілотних свердловинах видобуток нафти збільшився на понад 20% або 600 барелів на добу.

Група Нафтогаз реалізує проєкти з розвідки та видобутку вуглеводнів на території Alam Еl Shawish East у Західній пустелі та територіях South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth у Східній пустелі Єгипту.