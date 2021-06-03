Уряд затвердив фінансовий план Нафтогазу на 2021 рік

Кабмін затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2021 рік. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 червня», — йдеться у повідомленні.

Фінплан Нафтогазу, який за останні десять років ніколи не затверджувався раніше липня, визначає головні напрями діяльності компанії в плановому році та містить очікувані операційні та фінансові результати діяльності.

«При зміні макроекономічних показників, законодавства, суттєвих коливаннях на ринках, зокрема на ринку природного газу, законодавство дозволяє корегувати фінансовий план до двох разів протягом планового року», - додали в компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з постановою Кабміну №444 від 30 квітня 2021 року, термін дії регулювання цін на газ для теплокомуненерго закінчився 20 травня 2021 року. НАК «Нафтогаз України» підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії.