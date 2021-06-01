Нафтогаз підготував трирічний договір на постачання газу для ТКЕ

НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора ГТС). У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані. А додаткові обсяги газу відпускатимуть теплокомуненерго за спотовою ціною.

«У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється лише на обсяг природного газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення», - пояснили в Нафтогазі та запросили контрагентів до співпраці.

За даними компанії, на сьогодні угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклали вже 34 великих підприємства теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з постановою Кабміну №444 від 30 квітня 2021 року, термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчився 20 травня 2021 року.

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» наполягає на врахуванні зауважень до примірного договору на постачання природного газу від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг», надісланого компаніям 29 травня. Адже його умови «мають дискримінаційний і протиправний характер» та вчергове можуть призвести до виникнення значної заборгованості.