Нафтогаз підготував трирічний договір на постачання газу для ТКЕ

Нафтогаз підготував трирічний договір на постачання газу для ТКЕ

Укрінформ
НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора ГТС). У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані. А додаткові обсяги газу відпускатимуть теплокомуненерго за спотовою ціною.

«У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється лише на обсяг природного газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення», - пояснили в Нафтогазі та запросили контрагентів до співпраці.

За даними компанії, на сьогодні угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклали вже 34 великих підприємства теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з постановою Кабміну №444 від 30 квітня 2021 року, термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчився 20 травня 2021 року.

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» наполягає на врахуванні зауважень до примірного договору на постачання природного газу від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг», надісланого компаніям 29 травня. Адже його умови «мають дискримінаційний і протиправний характер» та вчергове можуть призвести до виникнення значної заборгованості.

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