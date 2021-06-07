Берлін зацікавлений у продовженні транзиту російського газу через Україну – уряд ФРН

Берлін зацікавлений у продовженні транзиту російського газу через Україну – уряд ФРН

Укрінформ
Уряд Німеччини хоче, щоб угода між Україною та РФ про транспортування газу до країн ЄС повністю дотримувалася, а також зацікавлений у її продовженні.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив під час пресконференції у понеділок речник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Є угода про транзит, досягнута за посередництва ЄС та уряду Німеччини. Ця угода є чинною і діє до щонайменше до 2024 року. І в угоді також передбачено можливість для її продовження на наступні 10 років. Ми переконані, що ця угода повинна дотримуватися", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи наполягає Берлін на продовженні цієї угоди на 10 років, Зайберт заявив наступне: "Ми наполягаємо, передусім, на тому, щоб контракт дотримувався усіма сторонами. Але, звичайно, ми б бажали той варіант, коли буде продовження".

Речник уряду ФРН також повторив свою заяву, зроблену напередодні, що для федерального уряду Німеччині «було і залишається основним те, щоб Україна залишалася транзитною країною» і після завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» по дну Балтійського моря.

За словами Зайберта, таке переконання німецького уряду про Україну як транзитну країну не обмежено якимось часовими рамками.

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Окремо речник уряду ФРН повідомив, що німецька та американська сторони продовжують переговори щодо теми газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомлялося, напередодні першого візиту президента США Джозефа Байдена до Європи канцлер Німеччини Ангела Меркель направила до Вашингтона команду своїх найближчих радників. Однією з тем для переговорів стане майбутнє «Північного потоку-2».

Питання цього проєкту та ризиків, які він несе для України, вже було обговорено 2 червня під час зустрічі радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана та зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Яна Хеккера.

Україна звернулася з проханням до Берліна долучитися до американо-німецьких переговорів щодо вкрай небезпечного для неї проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу "Північний потік-2", робота на другій нитці триває.

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