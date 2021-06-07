Берлін зацікавлений у продовженні транзиту російського газу через Україну – уряд ФРН

Уряд Німеччини хоче, щоб угода між Україною та РФ про транспортування газу до країн ЄС повністю дотримувалася, а також зацікавлений у її продовженні.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив під час пресконференції у понеділок речник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Є угода про транзит, досягнута за посередництва ЄС та уряду Німеччини. Ця угода є чинною і діє до щонайменше до 2024 року. І в угоді також передбачено можливість для її продовження на наступні 10 років. Ми переконані, що ця угода повинна дотримуватися", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи наполягає Берлін на продовженні цієї угоди на 10 років, Зайберт заявив наступне: "Ми наполягаємо, передусім, на тому, щоб контракт дотримувався усіма сторонами. Але, звичайно, ми б бажали той варіант, коли буде продовження".

Речник уряду ФРН також повторив свою заяву, зроблену напередодні, що для федерального уряду Німеччині «було і залишається основним те, щоб Україна залишалася транзитною країною» і після завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» по дну Балтійського моря.

За словами Зайберта, таке переконання німецького уряду про Україну як транзитну країну не обмежено якимось часовими рамками.

Окремо речник уряду ФРН повідомив, що німецька та американська сторони продовжують переговори щодо теми газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомлялося, напередодні першого візиту президента США Джозефа Байдена до Європи канцлер Німеччини Ангела Меркель направила до Вашингтона команду своїх найближчих радників. Однією з тем для переговорів стане майбутнє «Північного потоку-2».

Питання цього проєкту та ризиків, які він несе для України, вже було обговорено 2 червня під час зустрічі радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана та зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Яна Хеккера.

Україна звернулася з проханням до Берліна долучитися до американо-німецьких переговорів щодо вкрай небезпечного для неї проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу "Північний потік-2", робота на другій нитці триває.