Нафта дешевшає в очікуванні переговорів з Іраном

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 7 червня, після суттєвого підйому минулого тижня, інвестори очікують відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану, після яких можливий приплив додаткових обсягів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $71,36 за барель, що на $0,53 (0,74%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,44 (0,63%) - до $ 69,18 за барель. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $71,89 та $69,62 відповідно.

Інвестори очікують відновлення переговорів між світовими державами й Тегераном про відновлення ядерної угоди 2015 року з Ісламською Республікою. У разі її успіху та зняття санкцій на ринку з'явиться 0,5-2,0 млн барелів іранської нафти на добу.

Інвестори також оцінюють перспективи збільшення попиту на «чорне золото» в результаті поступового зняття обмежень на пересування.

«Основна увага як і раніше приділяється попиту, й дані про трафік припускають, що літній сезон водіння має бути позитивним. Ринок повинен ще більше зміцнитися найближчими тижнями», - сказав старший стратег із сировинних товарів у Австралії та Новій Зеландії Деніел Хайнс.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 71,21 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 71,76 долара за барель, що на 13 центів нижче рівня закриття торгів ($71,89).