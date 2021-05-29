МЗС допоможе постраждалим від білоруських санкцій компаніям знайти ринки збуту

Міністерство закордонних справ допомагатиме українським компаніям, які постраждають від білоруських санкцій, знайти альтернативні ринки продажу їхніх товарів.

Як передає Укрінформ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.

“Я хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має одразу звернутися до Міністерства закордонних справ і ми разом з торговельним представником України знайдемо і докладемо всіх зусиль для того, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів”, - сказав він.

Кулеба поінформував, що влада прораховувала, що Білорусь захоче зробити щось у відповідь на припинення авіасполучення. Міністр запевнив, що Україна була готова до цього сценарію.

Глава МЗС звернув увагу, що Україна не застосовувала жодних економічних санкцій проти Білорусі, і що влада використовувала інші інструменти тиску.

“Це Білорусь вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій… Якщо хоч одна компанія постраждає, ми будемо її захищати”, - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.