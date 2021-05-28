У Мінекономіки запевняють: серйозних наслідків для імпорту бензину з Білорусі не буде

У Мінекономіки уточнили, що заходи Білорусі з ліцензування українського імпорту пов‘язані з торговими обмеженнями, які накладалися раніше, та пообіцяли посилити політику стосовно диверсифікації постачань.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка написав у Фейсбуці.

"Новини щодо бензину, за оперативною інформацією, пов‘язані з технологічним процесами на виробництві білоруського виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі", - сказав заступник міністра.

Водночас заходи з ліцензування імпорту, яких вживає Білорусь, "за оперативною інформацією, пов‘язані з торговими обмеженнями, які накладалися раніше", поінформував Качка.

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"Прохання всіх - не зв‘язувати всі події докупи", - написав він і запевнив, що політику диверсифікації постачань буде посилено.

Як повідомляв Укрінформ, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкільні ампули, сільгосптехніка для сівби, пральні машини та меблі. Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.

Серед партнерів України у зовнішній торгівлі товарами у 2020 році Білорусь посіла шосте місце, однак за підсумками першого кварталу 2021 року вона опустилася на одну сходинку нижче і посіла сьоме місце.

Білоруська нафтова компанія (БНК) поки не підтверджує постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень, повідомив вранці 28 травня ресурс enkorr. Причини такого рішення поки що не уточнюються, перемовини щодо постачання тривають.