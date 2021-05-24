Експерти перевірили якість пального на українських АЗС

В Україні перевірили якість бензину А-95 та дизельного пального у сімох провідних мережах автозаправних станцій. Дві мережі АЗС перевірку «провалили».

Про це під час презентації дослідження якості пального на мережевих АЗС розповів виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації Олег Цільвік, передає Укрінформ.

«Ми перевірили два зразки нафтопродуктів – бензин А-95 та дизельне паливо. Порівняли документи, які надають на автозаправних станціях, їх наявність та актуальність. Що, своєю чергою, надало можливість відстежити походження пального. Також переглянули показник співвідношення «ціна-якість». Дві мережі АЗС мають проблеми», - сказав він.

Зазначається, що під моніторинг якості палива потрапили сім мереж АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Відбір проб нафтопродуктів забезпечувався фахівцями компанії SGS – світового лідера у сфері інспекційних послуг. А випробування пального здійснювалася незалежною міжнародною лабораторією «Інспекторат Україна» - членом Міжнародної федерації незалежних інспекційних агенцій (IFIA).

Зразки було перевірено за основними параметрами: масова частка кисню, октанове число, вміст сірки, об’ємні частини бензолу та ароматичних вуглеводнів.

За словами експерта, істотні проблеми з якістю бензину виявлено лише в двох українських мережах АЗС – SUNOIL та MOTTO. На їхніх автозаправних станціях бензин А-95 фактично по всіх показниках не відповідав нормам.

Наприклад, октанове число - найголовніший для роботи двигуна параметр - становить 93,9 та 92,5 одиниць відповідно, при тому, що цей показник має бути на рівні не нижче 95,0. На АЗС інших мереж ситуація задовільна: ОККО (95,2), БРСМ (95,2), SOCAR (95,3), Авантаж 7 (95,4) та WOG (95,3).

Також у двох згаданих мережах виникли проблеми і з якістю дизельного пального. Зокрема, на MOTTO вміст сірки в дизпаливі перевищено в 30 разів, а в SUNOIL – у 15. Однак на автозаправці цієї мережі експерти виявили також факт реалізації нафтопродуктів без видачі фіскального чеку. Тобто під час купівлі пального працівники АЗС видали розрахунковий документ, де не було вказано інформації про продукт, який купувався.

«Якість бензину та палива в мережевих АЗС загалом відповідає вимогам технічного регламенту, втім, зафіксовано непоодинокі випадки вільної реалізації фальсифікованих нафтопродуктів. А тому ринок потребує ефективного нагляду з боку держави, зокрема, належного фінансування на проведення випробувань нафтопродуктів органом ринкового нагляду", - підсумував Цільвік.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні консалтингова група «А-95» заявляла, що на роздрібному ринку нафтопродуктів зростає частка АЗС, які продають фальсифіковане пальне або порушують касову дисципліну, що спотворює конкуренцію. Про це свідчать результати дослідження роздрібного ринку нафтопродуктів у 2020-2021 роках, яке провела компанія.

За оцінками представників «А-95», понад 20% усіх нафтопродуктів в Україні споживаються «двічі»: за документами і фізично, коли пальне реалізують за готівку поза касою.

Консалтингова група «А-95» прогнозує, що через нелегальне виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ і нафтобазах, а також через порушення касової дисципліни на АЗС державний бюджет у 2021 році недоотримає понад 22 млрд грн акцизу і ПДВ, на 21% більше, ніж у 2020 році.