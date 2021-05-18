СБУ викрила мережу продавців «паленого» бензину

Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу трейдерів та АЗС, які торгували неякісним пальним. У схемі були задіяні 3 зареєстровані у західних областях України підприємства та 8 АЗС на території Івано-Франківської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки, крім офіційної торгівлі сертифікованим товаром, закуповували неякісне пальне на підпільних нафтопереробних заводах. За оперативними даними, власник мережі АЗС з Прикарпаття також закуповував неякісне пальне напряму з підпільних заводів.

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Клієнтами ділків були як пересічні водії, так і підприємства критичної інфраструктури. Крім того, оперативники встановили, що автозаправні станції, де разом із сертифікованим пальним реалізовували контрафакт, не мали всіх необхідних для роботи оформлених належним чином документів.

СБУ викрила мережу трейдерів, які реалізовували неякісне пальне Фото: СБУ

У ході обшуків в офісі фірми-власника АЗС, сховищах нафтопродуктів підприємств-постачальників та мережі АЗС правоохоронці вилучили: записи чорнової бухгалтерії, які підтверджують протиправну діяльність; печатки; майже 150 тисяч літрів дизпалива і бензину орієнтовною вартістю 4,7 мільйона гривень.

На вилучене пальне накладено арешт. Після завершення експертиз відібраних зразків пального і завершення інших необхідних слідчих дій планується повідомлення організаторам оборудки про підозру.

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Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за статтями 204 і 209 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, сьогодні СБУ викрила схему контрабанди пального з Росії та Білорусі на понад 100 млн грн.