Викрили схему контрабанди пального з Росії та Білорусі на 100 мільйонів

Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою викрила схему контрабанди пального в Україну з Республіки Білорусь та Російської Федерації на понад 100 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур.

«Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах», - заявили в СБУ.

У ході досудового розслідування СБУ задокументувала, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками «ризиковості».

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За попередніми даними, вартість незаконно імпортованої продукції становить понад 100 млн грн.

«Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж, засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа. Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у паливно-мастильні матеріали, так звану «бодягу». Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів», - наголосили у СБУ.

СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну / Фото: СБУ

У ході обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили тіньову документацію, печатки 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, банківські картки та велику суму готівки, обладнання для нелегального виготовлення паливно-мастильних матеріалів, метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області та Головним управлінням боротьби з фінансовими злочинами ДФС під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

Також в СБУ наголосили: «Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке. У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено: документацію та печатки 68 юридичних осіб, фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД, ноутбуки, електронну техніку та необліковані кошти».

Як повідомляв Укрінформ, у травні СБУ припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів. Ділки «працювали» на території Кіровоградської області, а щомісячний обіг становив понад 1 млн грн.