СБУ викрила контрабанду комплектуючих до вогнепальної зброї

Служба безпеки України заблокувала канал нелегального переправлення в Україну складових частин вогнепальної зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одержані комплектуючі зловмисник використовував для приведення у бойовий стан пістолетів-кулеметів іноземного зразка для криміналітету.

Під час обшуку у контрабандиста вилучено: 2 пістолети-кулемети SA-24 і SA-26; 4 корпуси гранат Ф-1; уніфіковані запали ручної гранати; понад 600 набоїв різного калібру; порох для виготовлення боєприпасів; прилади та обладнання для ремонту і переробки вогнепальної зброї.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За попередньою версією слідства, протиправну діяльність організував житель Києва. Зловмисник налагодив незаконне переправлення комплектуючих до автоматичної зброї з однієї з європейських країн. Контрабандний товар він отримував від своїх іноземних спільників через сервіси міжнародної пошти.

Бойові елементи зловмисник використовував для ремонту і перероблення стрілецької зброї для подальшого збуту представникам кримінальних кіл. Підпільну майстерню він обладнав у власному гаражному приміщенні.

Правоохоронці затримали організатора схеми під час отримання посилки з комплектуючими на одному із поштових відділень столиці. Під час огляду відправлення співробітники СБУ виявили 10 ствольних планок та 15 магазинів для автоматичної стрілецької зброї типу «Scorpion».

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня співробітники Служби безпеки України викрили новий канал незаконного збуту вибухових речовин через Інтернет. За даними слідства, протиправну діяльність організував мешканець Олександрії Кіровоградської області. Ділок продавав оптові партії пороху іноземного виробництва у різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам через сервіси поштового зв’язку.