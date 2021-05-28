Білорусь обмежила імпорт із України — ввела ліцензії на низку товарів

Білорусь ухвалила рішення про режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерських виробів, шоколаду, соків, пива, посівної техніки тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, обої, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкільні ампули, сільгосптехніка для сівби, пральні машини та меблі. Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців", - ідеться в повідомленні.

У Мінекономіки наголошують, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками для усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, серед торговельних партнерів України у зовнішній торгівлі товарами у 2020 році Білорусь посіла шосте місце, однак за підсумками першого кварталу 2021 року вона опустилася на одну сходинку нижче - на сьоме місце.

Торговельний оборот товарами між Україною та Білоруссю у 2020 року був на рівні 4,2 млрд дол. (-20,6% до 2019 року): експорт товарів – 1,3 млрд дол. (-13,8%), імпорт товарів – 2,9 млрд дол. (-23,4%).