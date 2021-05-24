Середня ціна бензину має становити 24,84 гривні за літр – Мінекономіки

Середня вартість бензинів, до якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, має становити 24,84 грн за літр, дизельного пального – 20,89 грн за літр.

Як передає Укрінформ, відповідні розрахунки надав директорат цінової політики та розвитку реального сектору економіки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 21 травня 2021 року №16/2-74/1/КМ-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 20,89 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,84 гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №474 від 14 травня встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Середня вартість дизельного пального і бензину визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених з урахуванням даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів та офіційного курсу валют, встановленого НБУ. Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину відбувається щомісяця 3-го, 13-го і 23-го числа.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного пального на другу декаду травня з урахуванням граничної націнки мала становити 27,89 грн/літр, бензину – 30,22 грн/літр.

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У зв'язку з цим більшість мереж, які торгують брендовим пальним, у минулі вихідні заявили про припинення його продажу. Після цього Мінекономіки 16 травня випустило роз'яснення, що максимальна торговельна надбавка для «брендового преміального пального» не застосовується. Пізніше про відновлення продажу преміальних видів пального повідомили мережі KLO, Socar і Shell.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко в коментарі Укрінформу заявила, що запровадження державного регулювання на ринку пального вимушеним для нецивілізованого ринку заходом. Зняття з продажу брендового пального вона назвала черговою демонстрацією монопольної змови.