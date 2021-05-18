На заправках ОККО і WOG відновили реалізацію преміального пального

Мережі АЗС ОККО і WOG увечері 17 травня відновили реалізацію преміального пального.

Як передає Укрінформ, про це повідомив ресурс enkorr з посиланням на пресслужби мереж.

«З огляду на високий попит на преміальні види пального серед постійних клієнтів, а також роз'яснення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і наявність інформації щодо підготовки уточнень до постанови Кабінету міністрів, мережа АЗК ОККО прийняла рішення про відновлення реалізації PULLS 95 і PULLS Diesel», - йдеться у повідомленні ОККО.

Ціни на фірмові бензин і дизпальне ОККО встановлені на рівні 32,99 грн/л і 30,99 грн/л відповідно.

Водночас WOG відновила продаж преміального пального А-95 Mustang по 33,99 грн/л і ДП+Mustang по 31,99 грн/л.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №474 від 14 травня встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище 7 грн/літр і бензину - не вище 5 грн/літр.

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Середня вартість дизельного пального і бензину визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів та офіційного курсу валют від НБУ. Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДП і бензину - щомісяця 3, 13 і 23 числа.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного пального на другу декаду травня з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн/л, бензину - 30,22 грн/л.

У зв'язку з цим більшість мереж, які торгують брендовим пальним, у минулі вихідні заявили про припинення його продажу. Після цього Мінекономіки 16 травня випустило роз'яснення, що максимальна торговельна надбавка для «брендового преміального пального» не застосовується.

Пізніше про відновлення продажу преміальних видів пального повідомили мережі KLO, Socar і Shell.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко вважає запровадження державного регулювання на ринку пального вимушеним для нецивілізованого ринку заходом. Про це Свириденко сказала в коментарі Укрінформу. Зняття з продажу брендового пального вона назвала черговою демонстрацією монопольної змови.