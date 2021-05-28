Немчінов пояснив, чому інвестори не поспішають на Донеччину та Луганщину

Збройна агресія Російської Федерації проти України заподіяла колосальну шкоду територіям Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі після робочої наради з питань підтримки інвестиційної діяльності на території Донеччини та Луганщини.

«Усі ми знаємо, що агресія Російської Федерації завдала величезної шкоди економіці Донецької та Луганської областей. Вона спричинила тимчасову окупацію близько 3% територій України, що розташовані в Донецькій та Луганській областях, на яких проживало близько 4 млн осіб. Наслідки агресії Російської Федерації позначилися, перш за все, на реальному секторі економіки, що забезпечував значну частину внутрішнього промислового виробництва та експорту. Багато українських промислових підприємств на тимчасово окупованих територіях перестали провадити свою діяльність, а великі підприємства на підконтрольних Україні територіях втратили найбільший ринок збуту і суттєво зменшили обсяги виробництва і прибутки», - зазначив Немчінов.

За його словами, нині немає чітких даних щодо обсягу втрат і шкоди, яку завдала збройна агресія РФ. Влада намагається їх визначити. «Однак якісні оцінки цієї шкоди дозволяють припустити, що вона колосальна. Російська окупація частини території Донецької та Луганської областей призвела і до різкого погіршення демографічної ситуації на всій цій території... Негативні тенденції спостерігаються за всіма трьома основними факторами, які визначають динаміку чисельності населення: міграція, народжуваність, смертність. Таким чином, було завдано важкого удару по основній продуктивній силі – людському потенціалу», - додав урядовець.

Він підкреслив, що все це не могло не позначитися на інвестиційній та інноваційній діяльності в цих двох областях, тому нині інвестори не зацікавлені у вкладенні коштів у розвиток областей, як наслідок - брак фінансових, інвестиційних та матеріально-технічних ресурсів, що спрямовуються на розвиток цього регіону.

«Разом із тим, уряд багато робить для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання... в грудні минулого року урядом схвалена Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей. На основі цієї концепції Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України підготувало проєкт Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року, який, я переконаний, невдовзі буде схвалений урядом і стане дороговказом економічного розвитку областей», - додав Немчінов.

Ще одним з інструментів залучення додаткових інвестицій у державний сектор економіки та сприяння розвитку відносин між державою та бізнесом є державно-приватне партнерство, зазначив він.

Немчінов нагадав, що з метою розвитку таких відносин та переходу їх на більш якісний рівень ухвалений закон "Про концесію" та одночасно внесені зміни до 25 законодавчих актів, у тому числі до Закону України "Про державно-приватне партнерство", з метою забезпечення системного підходу до врегулювання відносин залучення приватного бізнесу до реалізації проєктів державно-приватного партнерства в усіх сферах господарської діяльності. Урядом ухвалено всі необхідні підзаконні акти на виконання закону "Про концесію".

На думку урядовця, це далеко не все, що може зробити держава на центральному і місцевому рівні для підтримки інвестиційної діяльності в наших областях.

Як повідомлялося, міністр КМУ Немчінов спільно з першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростиславом Замлинським, заступником голови Фонду державного майна Констянтином Кошеленком перебуває з робочим візитом у місті Маріуполі.