Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Маріуполі обговорив проблеми Азовського судноремонтного заводу та питання щодо перебування загону морської охорони на причалах №3, №4.

Про це 28 травня повідомили в Донецькій ОДА, передає Укрінформ.

Немчінов разом з першим заступником голови Донецької облдержадміністрації Ігорем Морозом оглянув причали судноремонтного заводу та підкреслив важливість безпекової складової в Азовському регіоні.

«Повинні бути належні умови для базування. Це основа нашої безпеки в Азовському регіоні. Треба буде за підсумками наради підготувати протокольне доручення про розділення цих двох майнових комплексів. Один передається або Мінстратегпрому, або на приватизацію, щоб завод жив. А другий - щоб була безпекова складова, щоб вони мали змогу базуватись на своїй території та вкладати гроші у модернізацію і використовувати її у секторі безпеки», - міністр.

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Немчінов і Мороз також обговорили питання щодо перебування загону морської охорони на причалах №3, №4 та вручили нагороди військовослужбовцям.

В ОДА нагадали, що ДП «Азовський судноремонтний завод» спеціалізується на судноремонті, виробництві грейферів, несамохідних барж. Підприємство є єдиним судноремонтним заводом на Азовському узбережжі України з плавучим доком вантажопідйомністю 15000 тонн з можливістю обслуговувати судна довжиною до 200 метрів і шириною до 25 метрів з підхідним каналом 8 метрів, обладнаним причалами і спеціалізованими цехами і виробництвами.

Фото: Донецька ОДА