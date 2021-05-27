Україна ініціює переговори про доступ на ринки сільгосптоварів - Мінекономіки

Україна разом з іншими членами Світової організації торгівлі (СОТ) виступає за вирівнювання умов торгівлі сільськогосподарськими товарами.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Міністерства економіки із посиланням на заступника міністра – Торгового представника України Тараса Качку.

"25 травня 2021 року під час засідання спецсесії Комітету СОТ з питань сільського господарства Україна, Аргентина, Бразилія, Еквадор, Парагвай та Уругвай представили на розгляд членів рамковий документ (JOB/AG/198), метою якого є започаткування переговорів задля досягнення суттєвого зменшення тарифних бар’єрів і поетапного покращення доступу до ринків сільськогосподарських товарів протягом 10 років, а також скорочення дисбалансу між рівнем зобов’язань членів СОТ", - ідеться в повідомленні.

Покращення доступу до ринків сільськогосподарських товарів, без сумнівів, необхідне для забезпечення продовольчої безпеки та досягнення відповідних Цілей сталого розвитку наголосили співавтори, презентуючи документ.

Зазначається, що рамковий документ, зокрема, передбачає пропорційний внесок членів СОТ залежно від рівня їх зобов’язань та потенційного впливу на світові ринки.

Таким чином, у документі враховано інтереси членів СОТ, зокрема й України, які вже зробили суттєві поступки стосовно доступу до ринку і мають на меті скоротити наявний дисбаланс між рівнем зобов’язань членів організації.

Тож, у разі підтримки членами СОТ зазначеного документа, сформульовані в ньому принципи стануть основою для розроблення модальностей майбутніх переговорів із доступу до ринків сільськогосподарських товарів.

Як повідомляв Укрінформ, близько 80 членів Світової організації торгівлі (СОТ), в тому числі Україна, 21 січня 2021 року підтримали спільну заяву не застосовувати заборони та обмеження на експорт продуктів харчування у випадку їх придбання для некомерційних гуманітарних цілей Всесвітньою продовольчою програмою.