Експорт української продукції: у Мінекономіки очікують на позицію ЄС щодо квот

У Мінекономіки розраховують протягом місяця почути позицію Європейського Союзу стосовно розміру квот на експорт української продукції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації дослідження "Стратегічні орієнтири поглиблення торговельно-економічних відносин України з країнами ЄС в умовах дії Угоди про асоціацію" сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

"Ми проговорили з Євросоюзом, що в межах місяця ми почуємо позицію ЄС з приводу того, на що вони готові піти по цих позиціях (збільшення розміру квот - ред.)", - сказав Качка.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними УКАБ, експорт української сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу у 2020 році зменшився на 10,8% порівняно з 2019 роком. При цьому, Україна минулого року закрила 11 квот на безмитний експорт до ЄС по таких групах товарів як мед, цукор, крупи і борошно, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, яйця, кукурудза, м'ясо птиці, оброблена продукція із зернових та крохмаль.

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Порівняно з 2019 роком змінилася ситуація з використанням квот на експорт до країн ЄС яєць, пшениці та вершкового масла. Так, у 2020 році було повністю використано квоти по поставках яєць, хоча позаминулого року вона була використана лише на 80%. Квоту на поставку до ЄС пшениці у 2020 році використали лише на 78%, хоча у 2019 році вона була використана повністю. Більш критична, на погляд УКАБ, ситуація з вершковим маслом: за 2020 рік було використано лише 6% виділеної квоти, тоді як позаминулого року її було використано повністю.