Кабмін затвердив положення про Офіс з розвитку підприємництва та експорту

Уряд затвердив положення про державну установу "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«11 травня 2021 року затверджено положення про “Офіс з розвитку підприємництва та експорту”, метою діяльності якого є сприяння розвитку та підтримка малого і середнього підприємництва, підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників відповідно до програмних документів Кабінету Міністрів України, інших документів державного планування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що положення передбачає утворення наглядової ради у складі представників секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерства цифрової трансформації. Секретаріату Кабміну доручено затвердити програму діяльності державної установи “Офіс з розвитку підприємництва та експорту” та визначити порядок контролю за її виконанням.

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У Мінекономіки наголосили, що інституція має, зокрема, актуалізувати Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва в Україні та займатися розробленням єдиних програм підтримки МСП.

Як повідомлялось, державну установу “Офіс з просування експорту України” перейменовано на “Офіс з розвитку підприємництва та експорту” відповідно до рішення уряду від 10 березня 2021 року.