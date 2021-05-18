Україна підтвердила право експорту молочної продукції до ЄС

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала звіт про результати аудиту та пропозиції щодо подальшого експорту української продукції до ЄС, який проводився з 1 по 12 березня цього року Європейською Комісією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

"Серед українських підприємств, що мають право експорту до ЄС продукції для споживання людиною, є 25 виробників молока та молочної продукції. Для багатьох підприємств право експорту на ринок ЄС – це серйозна перевага й на інших ринках збуту", - зазначили у профільному відомстві.

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька зауважила, що успішне проходження аудиту підтверджує дієвість системи державного контролю.

"Це щоденна якісна робота багатьох фахівців. Дуже важливим є не тільки розширення доступу української продукції на ринки ЄС, а й підтримання її високої якості", - сказала очільниця Держпродспоживслужби.

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У 2016 р. відбулося розширення доступу на ринки ЄС для продукції тваринного походження з України. Зокрема, у січні 2016 p. Україна одержала дозвіл на експорт до ЄС молочної продукції. Починаючи з другого півріччя 2016 року 13 українських підприємств розпочали експорт молочної продукції до ЄС. Сьогодні кількість таких підприємств збільшилася до 25.