В Україні зменшилося виробництво молока

За січень-квітень 2021 року виробництво молока в Україні зменшилось на 5,2% порівняно з аналогічним періодом 2020 року, до 2,52 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-квітень 2021 року в Україні було вироблено 2,52 млн тонн молока (на 5,2% менше, ніж за аналогічний період 2020 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 901,9 тис. тонн молока (на 0,4% менше), господарства населення — 1,62 млн тонн (на 7,6% менше).

Найбільше молока за чотири місяці 2021 року виробили у Полтавській області — 210,2 тис. тонн (на 5,1% менше, ніж за січень-квітень 2020 року); на другому місці — Вінницька (201,3 тис. тонн; на 7,4% менше); на третьому — Хмельницька (186,5 тис. тонн; на 1,2% більше) області.

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Найменші обсяги виробництва молока за січень-квітень 2021 року продемонстрували у Луганській (24,6 тис. тонн; на 11,2% менше, ніж за січень-квітень 2020 року), Донецькій (41,6 тис. тонн; на 5,9% менше) та Запорізькій (55,0 тис. тонн; на 7,4% менше) областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, за січень-квітень 2020 року в Україні було вироблено 2,66 млн тонн молока, на 3,6% менше, ніж за січень-квітень 2019 року.