Україна і Франція підписали чотири угоди на понад €1,3 мільярда

Україна і Франція підписали угоди на понад 1,3 млрд євро, зокрема щодо постачання електровозів, поліпшення водопостачання на Луганщині та якості питної води у Києві.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Україна і Франція підписали чотири угоди / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

"Україна та Франція підписали 4 рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Дякуємо французькій стороні та міністру економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Меру за підтримку й зміцнення наших стратегічних відносин", - написав глава уряду.

За його словами, укладені угоди передбачають реалізацію проєктів щодо постачання 130 електровозів компанією «Альстом» на суму до 900 млн євро; постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро; поліпшення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро; поліпшення водопостачання в Луганській області.

Шмигаль наголосив, що всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць.

Як повідомлялося, міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер 13 травня перебуває з візитом у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ