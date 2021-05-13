Франція поділяє занепокоєння України щодо «Північного потоку-2» - міністр

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер заявив, що поділяє занепокоєння України щодо проєкту будівництва трубопроводу «Північний потік-2» .

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

«Як ви правильно зауважили, проєкт «Північний потік-2» не можна відокремити від питання транзиту російського газу через Україну. Ми цілком розуміємо занепокоєння України з цього приводу. Ми за підтримування українського транзиту в достатній кількості. Франція повністю підтримала укладення російсько-української транзитної угоди в грудні 2019 року, в якій ЄС став посередником, і ми дуже прихильні її виконанню», - сказав він.

Водночас французький урядовець заявив, що його країна виступає проти іноземного втручання в енергетичну політику ЄС.

«Франція принципово виступає проти будь-якого іноземного втручання в енергетичну політику ЄС і його держав-членів. Нам вирішувати, як диверсифікувати наші постачання газу і як зміцнити енергетичну безпеку ЄС», - наголосив Ле Мер.

Як повідомлялося, завдяки американським санкціям будівництво газопроводу Nord Stream 2 було призупинено, однак Росія поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. За даними компанії Nord Stream 2 AG, будівництво завершено на 95%.

Україна вважає цей проєкт суто геополітичним, який несе загрозу для європейської безпеки, тож рішуче виступає проти добудови газопроводу. Проти проєкту також активно налаштовані США, Польща і країни Балтії.