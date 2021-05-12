Міністр економіки та фінансів Франції 13 травня приїде до Києва

Міністр економіки та фінансів Франції 13 травня приїде до Києва

Укрінформ
Міністр економіки, фінансів та відновлення Брюно Ле Меру четвер, 13 травня, перебуватиме з візитом у Києві.

Як повідомили Укрінформу в посольстві Франції в Україні, метою візиту є зміцнення та поглиблення двосторонніх економічних відносин та підписання чотирьох міжурядових угод.

Програма візиту французького міністра включає зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та з міністром фінансів Сергієм Марченком.

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У ході візиту Брюно Ле Мер і Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підпишуть міжурядові угоди, після чого запланований пресбрифінг.

Окрім того, міністр зустрінеться з мером Києва Віталієм Кличком, з яким, обговорить, зокрема, французький проєкт модернізації мережі водопостачання в Києві.

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