Міністр економіки та фінансів Франції 13 травня приїде до Києва

Міністр економіки, фінансів та відновлення Брюно Ле Меру четвер, 13 травня, перебуватиме з візитом у Києві.

Як повідомили Укрінформу в посольстві Франції в Україні, метою візиту є зміцнення та поглиблення двосторонніх економічних відносин та підписання чотирьох міжурядових угод.

Програма візиту французького міністра включає зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та з міністром фінансів Сергієм Марченком.

У ході візиту Брюно Ле Мер і Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підпишуть міжурядові угоди, після чого запланований пресбрифінг.

Окрім того, міністр зустрінеться з мером Києва Віталієм Кличком, з яким, обговорить, зокрема, французький проєкт модернізації мережі водопостачання в Києві.